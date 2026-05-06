Завдяки Трампу, РФ знову скуповує валюту і золото через нафтові надприбутки

Станом на 1 травня активи Фонду становили 3,6 трлн рублів, що на 60% нижче рівня до повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія вперше з червня минулого року відновила закупівлі іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту, кошти якого використовуються для фінансування війни в Україні. Цьому сприяло різке зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Так, у травні Міністерство фінансів РФ планує придбати валюту та золото на суму 110 млрд рублів (близько $1,5 млрд). Ця сума включає відкладені операції за березень і квітень.

Як зазнеачає Bloomberg, ця подія підкреслює фінансові вигоди для кремлівського диктатора Володимира Путіна від конфлікту, спровокованого ударами США та Ізраїлю по Ірану. Глобальна енергокриза дає Росії змогу частково поповнити державні резерви після того, як понад половину "подушки безпеки" було витрачено на фінансування війни проти України.

Відео дня

Згідно з бюджетним правилом Росії, надлишкові доходи від енергоресурсів накопичуються, коли експортна ціна російської нафти перевищує $59 за барель. Натомість у разі падіння цін нижче цього рівня кошти фонду використовуються для покриття дефіциту бюджету. У перші два місяці року Росія витратила близько 419 млрд рублів із фонду, щоб компенсувати слабші нафтові надходження.

Станом на 1 травня ліквідні активи Фонду національного добробуту становили 3,6 трлн рублів. Це на 14% менше, ніж у січні, і приблизно на 60% нижче рівня, що був до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше цього року уряд планував знизити порогову ціну на нафту, щоб уповільнити вичерпання резервів. Однак операції в межах бюджетного правила призупинили до липня.

Згодом від цього плану відмовилися, оскільки попит і ціни на російську нафту різко зросли через напруженість на Близькому Сході та тимчасове послаблення санкційного тиску з боку США.

Водночас Москва усвідомлює, що сприятлива кон’юнктура може бути короткостроковою, і розглядає можливість зниження порогової ціни на нафту для поповнення фонду вже з наступного року.

Економіка Росії – інші новини

Російська економіка завершила перший квартал 2026 року в мінусі. Квартальний спад ВВП став для Росії першим з початку 2023 року, і, як наслідок, економіка втратила третину зростання, показаного минулого року (1%).

У квітні Центральний банк Росії знизив ключову ставку до 14,5%, щоб підтримати економіку, яка сповільнюється. У січні–лютому ВВП сукупно скоротився на 1,8%. Уповільнення є настільки вираженим, що Путін просив чиновників пояснити його причини та вжити заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: