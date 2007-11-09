У Куп’янському районі не працюють 8 шкіл

Харків. 9 листопада. УНІАН. Через відсутність теплопостачання у 8 школах Куп’янського району Харківської області призупинено заняття.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, теплопостачання закладів освіти – 5 шкіл і 2 гімназій у самому Куп’янську та одній школі у селі Кислівка - було припинене 8 листопада у зв’язку з несплатою боргів.

Представник управління відзначив, що питання вирішується, і заняття в школах, ймовірно, відновляться з понеділка, 12 листопада.