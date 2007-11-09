ХАЗ підкорюватиме Dubai Airshow - 2007

Харків. 9 листопада. УНІАН. Делегація Харківського державного авіаційного виробничого підприємства планує взяти участь в авіавиставці "Dubai Airshow - 2007", яка відбудеться 11-15 листопада в м. Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати).

Про це 9 листопада повідомили агенції "SQ" у прес-службі компанії.

При цьому завод не планує транспортувати в Дубаї літаки власного виробництва Ан-140 і Ан-74. "Нашу техніку і так добре знають в цьому регіоні", - зазначили в прес-службі.