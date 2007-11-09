На Харківщині - штормове попередження

Харків. 9 листопада. УНІАН. У суботу і неділю у Харкові та області погода різко погіршиться. Очікується штормове попередження.

За прогнозом синоптиків, 10 листопада посилиться вітер з південного сходу, а в неділю очікується дощ зі снігом. Вночі на дорогах можлива ожеледиця.

Температура повітря в суботу вдень підніметься до 2-7 градусів тепла, вночі – від 0 до 5 морозу. Швидкість вітру – 15-22 м/сек.

У неділю температура повітря не зміниться. Очікується мокрий сніг. Вночі – від мінус 2 до 3 градусів тепла. Можлива хуртовина. Вітер посилиться до 25-30 м/сек.

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Погода в Україні

В суботу, 10 листопада, синоптики прогнозують в Україні погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 10 листопада, синоптики прогнозують в Україні погіршення погодних умов. Зокрема, очікується мокрий сніг та дощ, вночі в західній частині, а вдень в Україні, окрім східних та західних областей, місцями сильні опади (вночі у більшості північних та центральних областей без істотних опадів).

Вночі та вранці місцями туман, на дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 9-14 м/с, вночі у південній частині, а вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; у південній частині вночі 4-7° тепла, вдень 8-13° тепла, в Криму до 15°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

11 листопада утримаються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, на півдні з дощем (у західних та східних областях помірні опади), пориви вітру 15-20 м/с, у східній половині 25-30 м/с, хуртовини.

12 листопада очікується послаблення опадів та вітру. На дорогах північної половини місцями ожеледиця. Температура 11 листопада вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 2-7° тепла; вдень 1-6° тепла, в Криму до 12°;12 листопада вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на півдні вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

13 листопада на більшій частині території прогнозується сніг та мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, 14 листопада без істотних опадів, лише у західних областях помірний, в північних областях невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу); у південних та східних областях вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі 14 листопада 0-5 морозу); в Криму вночі 0-5°тепла, 14 листопада до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Завтра у Києві та області утримається хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

11-12 листопада у столиці та області утримається погана погода: мокрий сніг та дощ, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, вночі 11 листопада сильні опади. Вдень 12 листопада послаблення опадів та вітру.

На дорогах місцями ожеледиця. Температура 11 листопада вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; 12 листопада вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

13-14 листопада у Києві та області часом сніг та мокрий сніг (14 листопада невеликий). Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.