Харків. 21 березня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав мусульман Харкова зі святом Навруз.

Текст поздоровлення розміщений на офіційному сайті Харківської міської ради.



«У ці дні мусульмани у всьому світі, - йдеться у привітанні мера Харкова, - відзначають Навруз, свято весни і початку нового року. З оновленням природи, всього навколо нас, оновлюємося і ми самі. І дуже хочеться, щоб це оновлення принесло всім нам, незалежно від релігії та національності, радість, стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Від усієї душі вітаю мусульман Харкова зі святом. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров`я, щастя, миру і благополуччя. Нехай у вашому домі панує достаток та взаєморозуміння, нехай втілюються всі заповітні мрії!».