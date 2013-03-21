Кернес привітав мусульман Харкова зі святом Навруз
«Нехай у вашому домі панує достаток»
Харків. 21 березня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав мусульман Харкова зі святом Навруз.
Текст поздоровлення розміщений на офіційному сайті Харківської міської ради.
«У ці дні мусульмани у всьому світі, - йдеться у привітанні мера Харкова, - відзначають Навруз, свято весни і початку нового року. З оновленням природи, всього навколо нас, оновлюємося і ми самі. І дуже хочеться, щоб це оновлення принесло всім нам, незалежно від релігії та національності, радість, стабільність і впевненість у завтрашньому дні.
Від усієї душі вітаю мусульман Харкова зі святом. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров`я, щастя, миру і благополуччя. Нехай у вашому домі панує достаток та взаєморозуміння, нехай втілюються всі заповітні мрії!».