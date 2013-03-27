Співпраця між регіонами України і Росії є зразком міждержавних відносин - Кожара

Харків. 27 березня. УНІАН. Зразковим напрямом українсько-російської співпраці, яку можна було б взяти за модель для вирішення спірних питань, є міжрегіональна і прикордонна співпраця, сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара в інтерв`ю «Росcийской газете» напередодні візиту до Москви 28-29 березня.

«Сьогодні я назвав би таким напрямом міжрегіональну і прикордонну співпрацю, яка є одним з найважливіших чинників підвищення ефективності торговельно-економічних відносин між нашими країнами в цілому, а також дієвим інструментом залучення господарюючих суб`єктів до пошуку партнерів і розвитку свого бізнесу на базі договорів, укладених між адміністративно-територіальними одиницями України і суб`єктами РФ», - сказав Л.Кожара, відповідаючи на запитання, який з напрямів російсько-української співпраці він вважає зразковим.

За словами міністра, українсько-російська міжрегіональна співпраця останнім часом стала динамічнішою і міцнішою. Її особливістю є досвід спільного господарювання, що значно спрощує завдання з реалізації взаємовигідних економічних інтересів.

«В Україні і в Росії існує безліч підприємств, які, об`єднавши свої зусилля і можливості, усунувши конкуренцію між собою, можуть працювати успішніше, зокрема на ринках третіх країн. Наше завдання як органів центральної влади - не заважати регіонам і муніципалітетам налагоджувати нормальні економічні взаємини, а навпаки - допомагати їм вибудовувати партнерські і добросусідські зв`язки», - зазначив Л.Кожара.

Він нагадав слова Президента України Віктора Януковича про те, що спрощення порядку перетину кордону, розвиток пунктів пропуску, інфраструктури, скорочення часу проходження митних процедур, оформлення вантажу – «це все те, що ми можемо і зобов`язані зробити, і довести цю роботу до кінця». При цьому міжрегіональна співпраця не обмежується тільки економікою і торгівлею, а зміцнює гуманітарні контакти, сприяє розвитку туризму і збільшенню культурних обмінів, додав Л.Кожара.

«Встановлення тісних міжлюдських зв`язків є запорукою зміцнення позитивного іміджу не лише в очах один одного, а й у світі», - упевнений міністр.

Він відзначив високий рівень співпраці між столицями двох країн. Торік у Києві пройшли Дні Москви, приурочені до 20-річчя встановлення побратимских відносин між двома містами. Цього року Москва прийматиме Київ у себе в гостях.

Крім того, вже ведеться активна робота фахівців обох столиць щодо обміну досвідом у сфері охорони здоров`я і освіти, містобудування, модернізації транспортної та інженерної інфраструктур, вирішення завдань, пов`язаних з енергоефективністю. Також вагомий вклад у розвиток двосторонньої міжрегіональної співпраці вносять єврорегіони.

«Регіональна інтеграція на прикладах чотирьох нині діючих на українсько-російському кордоні єврорегіонів – «Слобожанщина» (Харківська область України і Бєлгородська область РФ), «Дніпро» (Чернігівська область України, Брянська область РФ і Гомелська область Білорусі), «Ярославна» (Сумська область України і Курська область РФ), «Донбас» (Луганська, Донецька області України і Ростовська область РФ) - свідчить про те, що цей шлях ефективний і взаємовигідний для економік наших держав», - вважає міністр.

За словами Л.Кожари, в рамках єврорегіонів особлива увага приділяється розвитку інфраструктури прикордонних територій, співпраці у галузі охорони навколишнього середовища і забезпеченню санітарного та екологічного благополуччя, захисту від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, правоохоронній діяльності та зайнятості населення.

«У цьому контексті особливо хотів би відзначити успішне спільне проведення Сумською і Курською областями в березні минулого року в Страсбурзі на Конгресі місцевої та регіональної влади Ради Європи презентації єврорегіону «Ярославна», що стало першим українсько-російським заходом на майданчику Євросоюзу. Це ще раз підтверджує те, що ми можемо і повинні разом працювати над реалізацією потенціалу наших регіонів», - вважає Л.Кожара.

Він заявив, що цього року планується провести третій Міжрегіональний економічний форум у Нижньому Новгороді під патронатом президентів, на якому «збираємося обговорити стан і перспективи співпраці в транспортній та інших сферах».