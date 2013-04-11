Вночі на сході можливі невеликі дощі

Харків. 11 квітня. УНІАН. Завтра, 12 квітня, у східній частині України вночі, а вдень у західних областях очікуються невеликі дощі. У Карпатах та Закарпатті пройдуть помірні, місцями сильні дощі, подекуди з грозою.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Згідно з прогнозами синоптиків, уночі та вранці в центральних областях спостерігатиметься туман.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, східний (у Криму та Приазов`ї південно-західний), 5-10 м/с, вдень у Карпатах та Закарпатті окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на заході та на півдні країни місцями 6-8°, на Закарпатті до 10° тепла; вдень 10-15°, у західних областях до 18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.