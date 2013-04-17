Змінено назву селища Пересічна

Тепер це буде Пересічне

Харків. 17 квітня. УНІАН. Верховна рада України змінила назви двох населених пунктів. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленою постановою, перейменовано селище міського типу Пересічна Дергачівського району Харківської області на селище міського типу Пересічне. За відповідне рішення проголосували 267 депутатів із 352 зареєстрованих у сесійній залі. Також перейменовано село Мазинки Переяслав-Хмельницького району Київської області на село Мазінки. За це рішення проголосували 310 депутатів із 369 зареєстрованих у сесійній залі.

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