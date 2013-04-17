Змінено назву селища Пересічна
08:29, 17 квітня 2013Харьків
0 0
Тепер це буде Пересічне
Харків. 17 квітня. УНІАН. Верховна рада України змінила назви двох населених пунктів.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленою постановою, перейменовано селище міського типу Пересічна Дергачівського району Харківської області на селище міського типу Пересічне.
За відповідне рішення проголосували 267 депутатів із 352 зареєстрованих у сесійній залі.
Також перейменовано село Мазинки Переяслав-Хмельницького району Київської області на село Мазінки.
За це рішення проголосували 310 депутатів із 369 зареєстрованих у сесійній залі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter