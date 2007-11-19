Картавих і Самусєв більше не депутати

Харків. 19 листопада. УНІАН. Делегати обласної і міської конференції Харківської організації Партії регіонів підтримали рішення про виключення з депутатського корпусу депутата Харківської міськради В’ячеслава Картавих і депутата Харківської облради Віталія Самусєва. Таке рішення було ухвалене 17 листопада на спільній конференції Харківського обласного відділення та Харківської міськорганізації Партії регіонів.

Як повідомив перший заступник голови ХОО ПР Олександр Кривцов журналістам після конференції, зі 115 делегатів міської партконференції проти дострокового припинення повноважень депутата міськради В.Картавих проголосувало 12 чоловік, 3 – утрималися, інші – за. Щодо питання про відкликання депутата облради В.Самусєва з 323 делегатів обласної партконференції жоден не проголосував проти, 2 – утрималися.

За словами голови ХОО ПР Василя Салигіна, причиною відкликання стала "дискредитація партії, високого звання члена ПР, порушення партійного статуту, невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням програми ПР, за списком якої він був обраний". Як повідомив В.Салигін, рішення про відкликання В.Самусєва і В.Картавих будуть передані в обласну і міську виборчі комісії відповідно.