Харків співчуває Донбасу

Харків. 19 листопада. УНІАН. Міський голова Михайло Добкін і секретар міської ради Геннадій Кернес надіслали на ім`я Донецького міського голови О. Лук’янченка телеграму із співчуттями. У ній йдеться: «З глибоким сумом Харків сприйняв трагічні події на шахті імені Засядька. Ми розділяємо біль втрати з рідними і близькими загиблих. Бажаємо одужання потерпілим. В ці важкі дні харків`яни разом з вами».

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