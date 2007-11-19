Аваков і Салигін виконали вимогу Президента

Харків. 19 листопада. УНІАН. Два керівники області – губернатор Арсен Аваков і голова облради Василь Салигін – змінили державні номери на двох своїх чорних «Мерседесах».

Як повідомляє “Об’єктив”, раніше у губернатора на авто був короткий номер – 084, а у голови облради – 085. Зараз на автомобілі Арсена Авакова номер – АХ 78 78 ВЕ, а на авто Василя Салигіна – АХ 00 85 ВС.

13 листопада Президент України Віктор Ющенко видав Указ, яким Глава держави доручив Кабінету міністрів вжити в місячний строк заходи щодо відміни спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів.