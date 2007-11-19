Самусєв: мандат у мене відбирають незаконно

Харків. 19 листопада. УНІАН. Депутат Харківської облради Віталій САМУСЄВ, за позбавлення депутатського мандата якого 17 листопада проголосували делегати спільної обласної та міської партконференції Партії регіонів, вважає це рішення незаконним.

Як передає кореспонденту УНІАН, про це заявив В.САМУСЄВ на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи», коментуючи рішення партконференції.

За словами В.САМУСЄВА, від самого початку конфлікту - його незгоди з принципами керівництва обласної ради і зокрема її голови Василя САЛИГІНА - і по сьогодні, коли вже прийнято рішення про зняття В.САМУСЄВА з посади керівника фракції Партії регіонів, про його виключення з лав ПР і позбавлення депутатського мандата, він жодного разу не почув аргументованої критики чи претензій на свою адресу.

Спробу виключити його з депутатського корпусу, на його думку, слід розглядати не як окремий факт з біографії одного САМУСЄВА, а розуміти ширше - як процес «придушення демократії не в Харківській області навіть, а в усій Україні системою виборів по партійних списках». В.САМУСЄВ зазначив, що цей приклад чітко ілюструє, як висловлення точки зору людиною «карається дуже швидко і дуже цікаво», а стосовно рішення про позбавлення його депутатського мандата сказав: «Я вважаю, що це незаконно».

Свою позицію, сказав В.САМУСЄВ, він висловив В.САЛИГІНУ у відкритому листі про те, «що відбувається в Харківській області - у нашому удільному князівстві, феодальній державі, як я її (Харківську область – УНІАН) називаю, під керівництвом ось цих випадково обраних партійних чиновників», де «як сказав феодал, так і буде».

Те що він В.САМУСЄВ «наткнувся не те що на нерозуміння, а на таку Берлінську, залізобетонну стіну», сказав В.САМУСЄВ, спонукало його подумати про шляхи захисту всіх на всеукраїнському рівні «від того беззаконня, яке відбувається в Харківській області».

«Коли партія не враховує думки одного з її членів, це вже не партія, а диктатура, чиста конкретна диктатура, яка зараз зароджується в Харківській області», - заявив В.САМУСЄВ. Цим самим він обгрунтував своє рішення розпочати боротьбу проти таких явищ, закликавши харків’ян об`єднатися для спільної боротьби проти зла.

В.САМУСЄВ повідомив, що вирішив розпочати процес створення громадської організації з робочою назвою «Харківщина без корупції» або «Харківщина без Салигіна».