Харківські пекарі обіцяють страйк

17:39, 19 листопада 2007
Харьків
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Їм заважають Добкін і Ко

Харків. 19 листопада. УНІАН. Працівники ЗАТ "Хлібозавод  "Салтовський"  (Харків) планують 21 листопада біля будівлі Харківської мерії провести мітинг протесту проти дій міських властей.

Про це йдеться у зверненні працівників підприємства, поширеному 19 листопада фракцією "Народного союзу "Наша Україна" Харківської міськради.      

У зверненні наголошується, що "протягом півтора років йдуть неприкриті нападки на керівництво заводу і підприємців, які співробітничають із ЗАТ "Хлібозавод "Салтовський" з боку міського голови Михайла Добкіна, секретаря міськради Геннадія Кернеса, інших чиновників Харківської міськради".      

Як підкреслили в своєму зверненні працівники підприємства, "останньою краплею, яка переповнила чашу нашого терпіння, стало винесення на 16-у сесію міськради, яка відбудеться 21 листопада 2007 р., питання про відміну раніше прийнятих Харківською міськрадою рішень про виділення земельних ділянок для будівництва торгових місць для реалізації продукції нашого підприємства".   

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