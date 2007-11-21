Хлібозавод «Салтівський» розпочав акцію протесту

Харків. 21 листопада. УНІАН. Колектив харківського хлібозаводу «Сатівський» заявляє, що на підприємство здійснюється тиск з боку влади Харкова, і звертається до харків’ян за підтримкою.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення розповсюджується у ході акції протесту, яку «салтівці» проводять під стінами міської ради, де в ці хвилини має розпочати роботу 16 сесія міськради V скликання.

Текст подається мовою оригіналу.

Обращение работников ЗАТ «Хлебозавод «Салтовский» к жителям города

Нас, работников трудового коллектива ЗАО «Хлебозавод «Салтовский», вынудила обратиться к вам, дорогие земляки, ситуация постоянного давления на наше предприятие со стороны руководства города.

Уже в течение полутора лет идут неприкрытые нападки на руководство завода, предпринимателей, которые сотрудничают с ЗАО «Хлебозавод «Салтовский» со стороны городского головы М.Добкина, секретаря горсовета Г.Кернеса, других чиновников Харьковского горсовета.

Последней каплей, которая переполнила чашу нашего терпения, стало вынесение на 16-ю сессию горсовета, которая состоится 21.11.07 г. вопроса об отмене ранее принятых Харьковским городским советом решений о выделении земельных участков для строительства торговых точек по реализации продукции нашего предприятия.

Коллектив предприятия расценивает это как очередной факт расправы над нашим предприятием, которая не прекращается с момента прихода к власти нового руководства города. Связываем данную ситуацию, в первую очередь, с тем, что Председателем правления нашего предприятия является глава фракции «Наша Украина» в Харьковском городском совете А.Руденко, который пытается противостоять незаконным действиям руководства города. После того, как стало ясно, что попытки давления на депутата не принесли успеха, был взят курс на уничтожение предприятия, которым руководит А.Руденко.

Вдумайтесь!

В результате действий по уничтожению нашей торговой сети остановится работа предприятия, 4 тысячи сотрудников останутся без работы, городской бюджет недополучит миллионы гривен налогов, харьковчане не смогут купить продукцию «Салтовского».

Мы спрашиваем – кому это нужно?!

Мы отвечаем –группе аферистов, которые своими руками ничего не сделали в своей жизни, но научились отбирать чужое. Они влезли в наши карманы, когда повысили тарифы, теперь они начинают отбирать у нас работу.

Чтобы не допустить этого, коллектив нашего предприятия принял решение выйти на митинг протеста против действий городских властей.

Просим всех, кому небезразлична судьба «Салтовского, прийти и поддержать нас 21 ноября 2007 года в 9.00 возле стен харьковского городского совета.

Не дайте им уничтожить предприятие!