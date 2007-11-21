Корпорація «Авантаж» вступила до УБА

Харків. 21 листопада. УНІАН. ВАТ «Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» вступила до Української будівельної асоціації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі корпорації, абсолютною більшістю голосів ради директорів «Авантаж» був прийнятий у члени Української будівельної асоціації 14 листопада.

Керівництво «Авантажу» наголошує, що прийняття в організацію, створену найбільшими учасниками українського ринку нерухомості, є підтвердженням успішності, відкритості та соціальної зорієнтованості корпорації.

Головною метою вступу в Українську будівельну асоціацію ІБК «Авантаж» бачить вирішення питань щодо консолідації інтересів будівельних компаній і розробки високих моральних стандартів професійної діяльності, заявлених у Хартії соціальної відповідальності УБА.

Довідка. ІБК «Авантаж» - вертикально-інтегрований холдинг, до складу якого входять такі компанії, як АТЗТ «Спецбудмонтаж», ТОВ «Спецбудтехніка», ТОВ «Слобожанський комбінат будівельних матеріалів», ТОВ «МК С.К.С.М.», ЗАТ «АТП 16358», ТОВ «ЗАМК «Гласстек», ТОВ «Авантаж-Істейт», ВО ЖБК «Авантаж» та ін.

ІБК «Авантаж» здійснює діяльність у трьох напрямках: девелопмент, інвестиційна діяльність та корпоративне управління підприємствами і є одним з лідерів будівельної індустрії регіону.

Українська будівельна асоціація була створена у травні 2005 р. великими інвестиційно-будівельними компаніями України