Влада зносить кіоски ТОВ «Преса-Харків»

Харків. 29 листопада. УНІАН. Самовільно зайняті земельні ділянки продовжують звільняти від малих архітектурних форм.

Як передає кореспондент УНІАН, таке повідомлення розміщене на сайті Харківської міськради.

«28 листопада 2007 р. Жовтневим відділом державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції було примусово виконано рішення господарчого суду Харківської області про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки на вул. Жовтневої революції біля заводу імені Шевченка - демонтовано кіоск ТОВ «Преса-Харків», - йдеться у повідомленні.

У розширеному прес-релізі на сайті стверджується, що ТОВ «Преса-Харків» з 2004 р. «незаконно займає 2 424 кв. м земель територіальної громади міста Харкова», на яких розташовані 93 газетні кіоски «в порушення положень статті 125 Земельного кодексу України», яка забороняє приступати до використання земельної ділянки до отримання документа, що посвідчує право користування».

Водночас, як повідомляв УНІАН, напередодні керівництво ТОВ «Преса-Харків» заявило, що влада Харкова провадить у місті незаконний демонтаж газетних кіосків, які належать цьому товариству.

За словами директора ТОВ «Преса-Харків» Ігоря ДЕГТЯРА, всі господарські справи щодо звільнення ТОВ «Преса-Харків» земельних ділянок під газетними кіосками знаходяться у Вищому Господарському суді України, і по більшості з них винесено ухвали щодо призупинення рішення господарського суду Харківської області та Апеляційного господарського суду області щодо звільнення земельних ділянок.

І.ДЕГТЯР повідомив, що адміністрація ТОВ «Преса-Харків» готує звернення до прокуратури щодо перевищення своїх службових повноважень працівниками державної виконавчої служби Московського району м. Харкова.

І.ДЕГТЯР заявив, що представники ТОВ «Преса-Харків» будуть протидіяти незаконним діям Державної виконавчої служби та Харківської міськради.