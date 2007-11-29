Сьогодні відбувся похорон Селіхова

Харків. 28 листопада. УНІАН. Сьогодні відбувся похорон Георгія СЕЛІХОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, громадська панахида відбулася у приміщенні оперного театру.

У траурних заходах взяли участь керівники міста й області, депутати обласної і міської рад, представники громадськості.

Виступаючи на траурному мітингу, голова облради Василь САЛИГІН від імені обласної ради висловив співчуття рідним і близьким Г.СЕЛІХОВА. «Харківщина понесла важку втрату. Внесок Георгія Валентиновича СЕЛІХОВА у розвиток культури і мистецтва наший країни неможливо переоцінити», - сказав голова облради.

«Харківська обласна рада робитиме все можливе, щоб продовжити почини і добрі справи Георгія Валентиновича», - зазначив В.САЛИГІН.

Поховали Г.СЕЛІХОВА на 4-му кладовищі (вул. Клочківська).

У некролозі, розміщеному на сайті Харківської облдержадміністрації, зазначається:

Театрально-музичне мистецтво Харківщини зазнало великої втрати. На 62-му році після тяжкої хвороби передчасно пішов з життя директор – художній керівник Харківського академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка, заслужений діяч мистецтв України Георгій Валентинович Селіхов.

Г.В. Селіхов після закінчення в 1969 р. Харківського інституту мистецтв за фахом хорового диригування працював педагогом, був на відповідальній роботі, пов’язаній з творчою інтелігенцією, займав керівні посади в Харківському обкомі комсомолу, міськвиконкомі, міськкомі та обласних партійних органах. У 1989 – 1995 роках був начальником управління культури та завідувачем відділу у справах релігії Харківської обласної держадміністрації. З березня 1995 р. Г.В. Селіхов очолював колектив театру імені М.В. Лисенка. За цей час колектив значно підвищив показники творчо-виробничої роботи, докорінно змінив ставлення харків’ян до творчої діяльності театру.

Г.В. Селіхов був ініціатором та художнім керівником міжнародного свята «Слобожанська муза», фестивалю «Харків мистецький», який проводиться на базі театру упродовж 10 останніх років, сценаристом та режисером звітних концертів та мистецьких акцій.

У важкі для культури часи Г.В. Селіхов, як керівник великого мистецького колективу, зумів зберегти його творчий потенціал та уникнути штатних скорочень, подолати фінансову скруту, обмеженість матеріального постачання для підтримки високого звання академічного колективу. Завдяки зусиллям Г.В. Селіхова театр став відомим далеко за межами України.

За вагомий внесок у розвиток музично-театрального мистецтва Г.В. Селіхов нагороджений численними відзнаками і Почесними грамотами Міністерства культури та туризму України, голови обласної державної адміністрації, Харківського міського голови, Орденом Української православної церкви «Святого рівноапостольного князя Володимира».

Пам’ять про Георгія Валентиновича Селіхова залишиться у серцях колег та багатьох шанувальників театрально-музичного мистецтва.

Некролог підписали:

А.Б. Аваков, В.В. Салигін, М.М. Добкін, В.М. Бабаєв, Л.О. Бєлова, С.М. Стороженко. О.В. Шаповалов, Я.П. Ющенко. В.О. Звєрєв, І.О. Терехов, Н.А. Супруненко, О.С. Кривцов, В.А. Ландсман, А.В. Калабухін, Т.Б. Вєркіна, В.М. Шейко, М.Г. Стецюн, С.А. Бичко, В.І. Ковтун, І.М. Перепеляк, О.С. Барсегян, Ю.В. Янко, В.Ф. Арканова, С.І. Коливанова, Т.К. Попеску, М.П. Коваль, О.В. Романенко, В.О. Болдирєв, В.С. Палкін, В.М. Золотухін.