У Харкові міліція незаконно допитувала лікарів

Харків. 3 грудня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень оперативними працівниками одного з райвідділів внутрішніх справ м. Харкова, які без належних документів затримували і допитували лікарів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу прокуратури області Ольга ВЛАСЕНКО, перевіркою встановлено, що вранці 12 листопада ц.р. оперативні працівники міліції, перевищуючи свої службові повноваження, поза зоною оперативного обслуговування, без залучення слідчого прокуратури, провели огляд кабінету міжрайонної нейроофтальмологічної медико-соціальної експертної комісії, звідки вилучили без опису документи суворої звітності та печатки.

Без оформлення будь-яких процесуальних документів ці правоохоронці затримали у кабінеті керівника комісії, яку одразу ж доставили до райвідділу внутрішніх справ, і без будь-яких підстав, без повідомлення її близьких та родичів, утримували більше шести годин.

В іншому випадку, 14 листопада, повідомила О.ВЛАСЕНКО, працівники цього райвідділу, припускаючись таких же порушень, провели огляд кабінету в одній із міських лікарень, після чого, без оформлення будь-яких процесуальних документів, затримали там лікаря-невропатолога, яку також доставили до райвідділу і без будь-яких підстав, без повідомлення її близьких та родичів, утримували більше восьми годин.

Після виходу останньої з райвідділу жінка звернулася до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги зі скаргами на погіршення стану здоров’я.

За інформацією О.ВЛАСЕНКО, у справі ведеться слідство.

Кримінальний кодекс України передбачає за такі дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.