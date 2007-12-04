Харків матиме свій логотип Євро-2012

Харків. 4 грудня. УНІАН. Оголошено конкурс на кращий логотип Євро-2012, який стане емблемою проведення в Харкові ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, конкурс на створення фірмового логотипу Харкова оголосило управління культури Харківської міської ради.

За умовами конкурсу, зазначений логотип не повинен повторювати символіку Євро-2012 і має стати унікальним символом міста під час проведення чемпіонату.

Конкурс проходить з 1 по 15 грудня 2007 року.

Запропоновано взяти участь у конкурсі юридичним та фізичним особам, які працюють у галузі дизайну.

Інформацію щодо участі в конкурсі можна отримати за телефоном 715-72-95.