Третецький вимагає розпуску Харківської облради

Голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ вимагає розпустити Харківську облраду, «яка займає антидержавницьку та антиукраїнську позицію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, у відповідь на рішення облради визнати Українську повстанську армію воюючою стороною на боці фашистської Німеччини В.ТРЕТЕЦЬКИЙ сказав: «Харківська облрада замість того, щоб займатися економічними питаннями і вирішувати нагальні проблеми в області, займається провокаціями».

«Питання визнання воїнів ОУН-УПА – компетенція вищого керівництва держави, яке свій вибір вже зробило», – наголосив представник УНП. Тож, на його думку, «все це – політичні ігри, розв’язані з метою дестабілізації в суспільстві та заради появи відцентрових тенденцій».

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ нагадав, що „під час формування блоку «Наша Україна – Народна самооборона» УНП вимагала внести позицію про визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України до програми блоку, а після завершення виборів звернулася зі спеціальною заявою до керівництва майбутньої демократичної коаліції визначити Закон «Про визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України та надання їм статусу учасників війни” серед першочергових до ухвалення».

«Сьогодні, коли демократична більшість вже сформована, є всі шанси якнайшвидше прийняти цей законопроект та нарешті припинити політичні спекуляції на цю тему», – переконаний В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на сесії Харківська обласна рада визнала ОУН-УПА «воюючою стороною на боці фашистської Німеччини». Депутати визначили, що на території Харківської області ОУН-УПА – «це формування, які підпорядковувались командуванню фашистської Німеччини та використовувались ним під час Другої Світової війни проти Радянського Союзу і держав антигітлерівської коаліції». Депутати заявили про необхідність демонтувати пам’ятники, встановлені на честь воїнів УПА.