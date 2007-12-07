Хабар як рушійна сила дорожнього руху

Харків. 7 грудня. УНІАН. Центр громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області оприлюднив результати соціологічного опитування водіїв, метою якого було виявити рівень корупції в діяльності Державної автомобільної інспекції.

Оцінюючи своє ставлення до корупції взагалі, респонденти визнали, що вона шкодить добробуту громадян України, ефективному місцевому самоврядуванню, розвитку української економіки, бізнесу. Разом с тим, вони не усвідомлюють шкоду, яку завдає корупція їм особисто.

На думку респондентів, найбільшу шкоду корупція в діяльності ДАІ завдає водіям, які дотримуються законів, процедур і правил, найменшу шкоду – порушникам правил та законів. Разом с тим, лише 52% водіїв усвідомлюють, що корупція в діяльності ДАІ шкодить їм особисто.

Дослідження виявило загрозливий для майбутнього України факт: чим молодший респондент, тим більш терпимо він ставиться до корупції, зокрема в діяльності ДАІ.

У 2004 р. 81% опитаних водіїв, коли отримували посвідчення водія, сплачували неофіційно за успішне складання іспиту, у 2006 – 62%, а у 2007 р. – 73%.

В останні 3 роки суттєво збільшився відсоток водіїв, які сплачували додатково за прискорення або спрощення процедури постановки на облік (або зняття з обліку) власного автомобіля: у 2004 р. – 35%; у 2005 р. – 51%; у 2006 р. – 63%; у 2007 р. – 56%.

56% опитаних водіїв сплачували неофіційно за прискорення або спрощення процедури технічного огляду автомобіля, коли проходили його останнього разу.

На питання «Чи вважаєте Ви хабаром дачу грошей співробітникові ДАІ за порушення правил дорожнього руху?» 78% респондентів відповіли «так», 22% - ні. Отже, більш ніж кожний п’ятий водій не вважає дачу грошей хабаром.

66% респондентів, за їхнім зізнанням, протягом останніх 5 років давали гроші співробітникові ДАІ за порушення правил дорожнього руху, 34% - ні.

Лише чверть водіїв вважає, що потрібно завжди дотримуватися правил дорожнього руху.

57% опитаних водіїв вважають, що «відкупитися» від працівника ДАІ можна практично завжди, 29% - часто, 12% - зрідка. Лише 2% водіїв вважають, що «відкупитися» від працівників ДАІ неможливо практично ніколи.

Відповіді на запитання «Як на Ваш погляд, за останні 2-3 роки, змінилися стосунки між працівниками ДАІ й водіями відносно хабарів?» свідчать про відсутність змін (58% опитаних), або про погіршення ситуації з хабарами (31% опитаних).

4% респондентів оцінили роботу ДАІ, як добру, 38% - не без недоліків, але у цілому добре; 39% - як скоріше погану і 19% - погано.

47% водіїв задоволені тим, як зараз складаються контакти між ними та працівниками ДАІ, 53% - не задоволені.

На запитання «Якщо Ви порушите правила дорожнього руху в майбутньому, то чи станете Ви «вирішувати питання» з працівниками ДАІ за допомогою хабара?» 70% відповіли стверджувально, а 17% ухилились від відповіді.

Водіїв попросили згадати останній випадок, коли їх зупиняв працівник ДАІ. У 77% випадків, навіть за зізнанням самих водіїв, з їхнього боку все ж таки було порушення ПДР.

53% опитаних водіїв, за їхнім власним зізнанням, давали гроші працівнику ДАІ у вигляді хабара , 47% - ні.

Працівник ДАІ вимагав і називав суму у 8% випадків; вимагав, але суму не називав у 7%; натякав, що можна вирішити питання на місці – у 33%; навіть не вимагав і не натякав у 52% випадків зупинення водія на дорозі. Отже, більш ніж у половині випадків хабар дається за ініціативою водія.

Аналіз корупціогенності нормативно-правових актів, які регламентують реєстрацію транспортних засобів, видачу посвідчень водія та спілкування з працівниками ДПС МВС України свідчить:

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та Положення про Державну автомобільну інспекцію) на ДАЇ покладено 47 основних функцій.

ДАІ здійснює облік транспортних засобів та одночасно здійснює контроль за порядком ведення цього обліку. Це виглядає як ситуація з грою, де одна зі сторін є одночасно і гравцем і суддею.

Більшість процедур у практиці ДАІ є надскладними, багатоступеневими, у більшості незрозумілими, дублюючими одна одну. Такі складнощі призводять до винаходження «короткого та зрозумілого» обом сторонам шляху – хабара.

Результати моніторингу були оприлюднені в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області у ході прес-конференції на тему «Корупція в діяльності Державної автомобільної інспекції: результати соціологічного моніторингу» за участю директора Харківського інституту соціальних досліджень Юрія БЄЛОУСОВА, експерта Харківського інституту соціальних досліджень Олексія СЕРДЮКА, заступника начальника ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Сергія ДЕРГАЧОВА, заступника начальника УДАІ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Юрія ЧЕРНЯКА.