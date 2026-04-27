Кремль зміцнює союз із Тегераном: Путін похвалив 'стійкість' іранського народу

Росія має намір і надалі підтримувати Тегеран та водночас виступати за якнайшвидше припинення конфлікту, заявив диктатор.

Глава Кремля Володимир Путін публічно висловив підтримку Ірану, заявивши, що його народ "мужньо і героїчно бореться за свою незалежність і суверенітет".

Ця заява пролунала після телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, яка відбулася 26 квітня, пишуть російські ЗМІ. За словами Путіна, Росія має намір і надалі підтримувати Тегеран і паралельно виступати за якнайшвидше припинення конфлікту на Близькому Сході.

"Ми бачимо, як мужньо і героїчно бореться народ Ірану за свою незалежність, за свій суверенітет", – заявив він.

При цьому Кремль дав зрозуміти, що мова йде не про ситуативну підтримку:

"Росія, так само, як і Іран, має намір продовжувати наші стратегічні відносини".

Іранська сторона, у свою чергу, подякувала Москві за солідарність. Сам Пезешкіан підкреслив важливість політичної підтримки з боку Росії на тлі загострення ситуації в регіоні.

Це вже щонайменше третій контакт між лідерами двох країн з початку поточного конфлікту на Близькому Сході. Паралельно тривають і очні дипломатичні переговори – зокрема, у Санкт-Петербурзі Путін провів зустріч із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Конфлікт в Ірані – останні новини

Раніше Іран запропонував США нову угоду щодо відкриття Ормузької протоки та припинення хвилі на тлі "гальмування" мирних переговорів. Згідно з повідомленням, керівництво Ірану готове піти на поступки з питань логістики до того моменту, поки не буде розроблено рішення щодо ядерного питання.

Крім того, журналісти Reuters зазначають, що надії на дипломатичний прорив у переговорах з Іраном згасли, а Тегеран і Вашингтон не виявляють готовності пом'якшити свої умови.

