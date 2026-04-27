Частина України перестане бути українською: Мерц про мирні переговори

Ціною мирної угоди та вступу до Євросоюзу для України може стати відмова від спроб деокупації своїх територій.

Україні, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що частина території країни може залишитися непідконтрольною Києву в рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пов'язав такі поступки з перспективами вступу України до Європейського Союзу.

"У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, буде мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане бути українською", – цитує Мерца Reuters.

На думку Мерца, якщо президент України Володимир Зеленський захоче повідомити про це українцям і заручитися підтримкою більшості, то з цього приводу має відбутися референдум. "Він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи", – припустив німецький канцлер.

Відео дня

Водночас Мерц застеріг українців від завищених сподівань на швидкий вступ до ЄС. Він сказав, що Україна не може приєднатися до блоку, поки триває війна. Він також вважає, що Україні потрібно відповідати "суворим критеріям, зокрема критеріям, що стосуються верховенства права та боротьби з корупцією".

"У Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року – нереалістично", – сказав Мерц.

Він запропонував проміжні кроки, такі як роль спостерігача для України в інститутах ЄС. За його словами, це схвалили багато європейських лідерів під час саміту на Кіпрі, який відбувся минулого тижня. Серед запрошених на саміт був і Володимир Зеленський.

Вступ України до ЄС – останні новини

Нагадаємо, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України до ЄС вже створені. За даними ЗМІ, перші переговори про вступ можуть розпочатися в найближчі тижні та місяці. Однак конкретної дати вступу все ще не озвучено.

При цьому європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав, що поки Україна не може стати членом НАТО і повноправним членом ЄС, вона може розглянути членство в Європейському оборонному союзі. Цей союз дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії та Норвегії з оборонними можливостями країн-членів ЄС.

