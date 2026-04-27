Україна прямує до історичного антирекорду у галузі виробництва цукру, – експертка

Показники ризикують стати найгіршими за часи незалежності.

В Україні цьогоріч під цукровий буряк будуть відведені найменші посівні площі за весь час незалежності країни. Про це в коментарі Latifundist повідомила голова правління асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська.

"Матимемо антирекорд – найменшу площу посівів буряку в Україні принаймні з моменту створення "Укрцукру" в 1997 році. І, очевидно, раніше – оскільки в 80-90 роки Україна сіяла понад 1,5 млн гектар", – зазначає Кавушевська.

За даними "Укрцукру", загальні площі посівів буряку цьогоріч становлять лише 160 тис. гектар. Навіть цей показник не остаточний і може зменшитися через аномальну погоду, приморозки та буревії.

Відео дня

"Картина буде більш зрозумілою після завершення поточних приморозків, однак ми вже бачимо більше 3000 гектар посівів буряку, "видутих" внаслідок пилової бурі і які потрібно пересівати на Заході та Південному Заході. Ще оціночно понад 15% посівів перебувають в зоні ризику через приморозки", – попереджає експертка.

Далеко не всі фермерські господарства захочуть сіяти буряк повторно, зауважують в "Укрцукрі". Аграрії переключаться на інші культури, тож фактична цифра посівів зменшиться ще сильніше.

Виробництво цукру в Україні та світі – головні новини

За попередніми оцінками УКАБ, за рік площі під цукровим буряком в Україні скоротилися на 21,6%. Відповідно, майбутній експорт цукру з українських заводів оцінюють в 505 тис. тонн – це скорочення на 19,7% відносно 2025 року.

Водночас виробництво цукру приносить все менше прибутку. Глобальні ціни на цей товар на початку лютого впали до найнижчого рівня за п’ять років через стрімке зниження попиту.

Вас також можуть зацікавити новини: