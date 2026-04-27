Україна прямує до історичного антирекорду у галузі виробництва цукру, – експертка

В Україні цьогоріч під цукровий буряк будуть відведені найменші посівні площі за весь час незалежності країни. Про це в коментарі Latifundist повідомила голова правління асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська.
"Матимемо антирекорд – найменшу площу посівів буряку в Україні принаймні з моменту створення "Укрцукру" в 1997 році. І, очевидно, раніше – оскільки в 80-90 роки Україна сіяла понад 1,5 млн гектар", – зазначає Кавушевська.
За даними "Укрцукру", загальні площі посівів буряку цьогоріч становлять лише 160 тис. гектар. Навіть цей показник не остаточний і може зменшитися через аномальну погоду, приморозки та буревії.
"Картина буде більш зрозумілою після завершення поточних приморозків, однак ми вже бачимо більше 3000 гектар посівів буряку, "видутих" внаслідок пилової бурі і які потрібно пересівати на Заході та Південному Заході. Ще оціночно понад 15% посівів перебувають в зоні ризику через приморозки", – попереджає експертка.
Далеко не всі фермерські господарства захочуть сіяти буряк повторно, зауважують в "Укрцукрі". Аграрії переключаться на інші культури, тож фактична цифра посівів зменшиться ще сильніше.
За попередніми оцінками УКАБ, за рік площі під цукровим буряком в Україні скоротилися на 21,6%. Відповідно, майбутній експорт цукру з українських заводів оцінюють в 505 тис. тонн – це скорочення на 19,7% відносно 2025 року.
Водночас виробництво цукру приносить все менше прибутку. Глобальні ціни на цей товар на початку лютого впали до найнижчого рівня за п’ять років через стрімке зниження попиту.