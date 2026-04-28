Росія розробляє гібрид дрона та боєприпасу для Су-57 замість класичних ракет

Росія розробляє новий авіаційний боєприпас С-71, який формально називають крилатою ракетою, проте по суті він ближчий до гібрида ракети та безпілотника. Йдеться про два варіанти – С-71К "Ковер" і більш просунутий С-71М "Монохром", що створюються для застосування з винищувача Су-57, пише Defense Express.

Як зазначають аналітики, С-71К виконує роль керованого засобу ураження із заздалегідь заданими координатами цілі та за характеристиками нагадує малопомітну крилату ракету. При цьому новіша версія С-71М відрізняється розширеною автономністю: вона здатна перебувати в районі цілі, самостійно виявляти об’єкт і приймати рішення про атаку на основі закладених даних.

Фактично йдеться про спробу створити далекобійну автономну зброю, яка поєднує функції ракети та ударного дрона. На відміну від класичних ракет, такі системи можуть діяти гнучкіше – шукати ціль, коригувати маршрут і зберігати ефективність навіть при придушенні навігаційних сигналів.

За наявними даними, базова версія С-71К вже застосовувалася в бойових умовах з кінця 2025 року і має дальність близько 300 кілометрів, несучи боєву частину масою близько 250 кілограмів.

Окремо підкреслюється, що подібні розробки відображають загальний тренд у сучасній війні – перехід від традиційних ракет до більш "розумних" і автономних систем ураження. У цьому контексті С-71 розглядається не стільки як нова ракета, скільки як спроба створити універсальний інструмент для ударів на відстані з мінімальною участю оператора.

Раніше на оборонній виставці в польському Жешуві українська компанія Fire Point представила макет перспективної балістичної ракети FP-9, яка за своїми габаритами може перевершити не тільки російський "Іскандер", а й навіть долетіти до Москви.

Крім того, видання Forbes опублікувало інформацію про нову українську концепцію. Розробка полягає у запуску дронів-"маток", які доставляють FPV-безпілотники безпосередньо до цілі та здійснюють їхній запуск уже в зоні ураження. Це серйозний прорив у війні дронів, що є досить складним рішенням зі стратегічної точки зору.

