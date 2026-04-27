'Це не відкриття': Рубіо прокоментував дії Ірану в Ормузькій протоці

Держсекретар США заявив, що Іран продовжує вирішувати, хто може користуватися Ормузькою протокою та вимагає за це гроші.

Державний секретар Марко Рубіо назвав неприйнятним для США те, що Іран прагне зберегти контроль над Ормузькою протокою. Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлення про те, що Тегеран запропонував відкрити Ормузьку протоку після того, як президент США Дональд Трамп скасував черговий раунд переговорів з Іраном, Рубіо заявив, що США не можуть миритися з тим, щоб Іран і надалі вирішував, які судна можуть пропливати протокою.

"Що вони мають на увазі під відкриттям протоки, це: "Так, протока відкрита, доки ви координуєте свої дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, і ви нам заплатите". Це не відкриття протоки", – висловив думку держсекретар США.

Також Рубіо проти того, що Іран вирішує не тільки те, хто може користуватися цим водним шляхом, а ще й вимагає за це плату.

"Вони не можуть нормалізувати – і ми не можемо терпіти їхні спроби нормалізувати – систему, в якій іранці вирішують, хто може користуватися міжнародною водною артерією і скільки ви повинні їм заплатити за це", - додав американський політик.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними The Moscow Times, супер'яхта російського мільярдера Олексія Мордашова змогла безперешкодно пройти через Ормузьку протоку попри закриття цього маршруту для судноплавства. За даними сервісів відстеження руху суден Vesselfinder и Marinetraffic, 142-метрова яхта Nord вирушила з Дубая 24 квітня. Вже в ніч на 25 квітня вона перетнула протоку й рухалася в бік Оману. Примітно, що Мордашов очолив рейтинг найбагатших росіян за версією Forbes, його капітал оцінили в 37 мільярдів доларів. Бізнесмен перебуває під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу.

Також ми писали, що адмірал у відставці, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що відновлення судноплавства в Ормузькі протоці залежить від здатності збройних сил США запобігти встановленню іранських мін у цьому водному шляху. Ставрідіс додав, що США слід перехоплювати невеликі човни, перш ніж вони вийдуть у море. Водночас, він визнав, що це не просто, оскільки їх дуже багато й вони розкидані. Також адмірал у відставці наголосив, що США мають "перехоплювати" іранські засоби мінування та балістичні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: