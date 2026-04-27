В Україні заговорили про наслідки для Ізраїлю через крадене зерно, – журналіст Axios

Україна залишає за собою право застосувати повний спектр дипломатичних та міжнародно-правових заходів у разі розвантаження в Ізраїлі судна з краденим українським зерном.

Про це на своїй сторінці в соцмережі X із посиланням на дипломатичне джерело з України написав журналіст Axios Барак Равід. Мова про судно PANORAMITIS – вже другий корабель, який може бути завантажений зерном з окупованих територій.

"Високопоставлене дипломатичне джерело з України повідомило мені, що якщо судно PANORAMITIS, яке нібито перевозить пшеницю, викрадену з окупованих українських територій, увійде в порт Хайфи та розвантажить свій вантаж, це призведе до кризи у відносинах між Україною та Ізраїлем", – йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника журналіста, Україна відстежує це судно і не залишить питання без уваги:

"Якщо йому дозволять пришвартуватися та розвантажитися, це матиме наслідки, зокрема для наших двосторонніх відносин. Якщо це судно та його вантаж не будуть відхилені, ми залишаємо за собою право застосувати весь комплекс дипломатичних та міжнародно-правових заходів у відповідь".

Джерело зауважило, що Ізраїль "фактично проігнорував" вимоги Києва щодо попереднього судна, яке розвантажило вкрадену пшеницю в порту Хайфи.

"Чесно кажучи, це сприймається як ляпас, зважаючи на стратегічну доброзичливість, яку продемонструвала Україна – від визнання КВІР терористичною організацією до криміналізації антисемітизму. Отримання прибутку від викраденого вантажу має бути нижче гідності Ізраїлю", – додав співрозмовник Барака Равіда.

Викрадення українського зерна

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2025 року Росія викрала понад 2 мільйони тонн зерна з тимчасово окупованих територій України. Майже 40% цього зерна було доставлено до Єгипту.

Зерно відвантажували на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та навіть Європи. Для здійснення незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях, а також створила тіньовий зерновий флот.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Єгипет більше не прийматиме зерно, яке Росія викрала з українських окупованих територій.

