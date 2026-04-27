Ціни на бензин знову пішли вгору: скільки коштує пальне на АЗС у понеділок

Середня вартість преміального 95-го бензину за вихідні зросла на 54 копійки.

Середні ціни на більшість видів пального на АЗС 27 квітня дещо зросли. Водночас вартість автогазу не змінилася, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що найбільше подорожчав преміальний бензин марки А-95. Його вартість протягом вихідних, у середньому, зросла на 54 копійки – до 76,28 грн/л.

При цьому інші види пального подорожчали незначно. Звичайний 95-й додав лише 2 копійки - до 72,46 грн/л. Дизельне пальне сьогодні у порівнянні з минулою п’ятницею подорожчало на 4 копійки – до 88,14 гривні за літр.

Ціни на бензин

Найдешевше бензин марки А-95 в останній понеділок квітня продають у мережі Brent Oil. Тут середній прайс – 66,85 гривні за літр. Найдорожчий 95-й пропонують у мережі Grand Petrol – 76,99 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG - 75,90 грн/л;

БРСМ – Нафта" – 69,92 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним паливом 27 квітня заправляють у мережі "Фактор". Середня вартість пального тут – 85 гривень за літр. Найдорожчий дизель продають у мережі Grand Petrol – 91,99 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,90 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 86,56 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газом у перший робочий день тижня заправляють у мережі "Кворум" - 46,28 грн/л, а найдорожче у мережі Motto – 52,98 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,25 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

23 квітня ціни на пальне на АЗС переважно зижувалися. Зокрема, середня вартість преміального 95-го бензину на АЗС 23 квітня знизилася на 51 копійку – до 75,79 грн/л.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує, що на поточному тижні ціни на бензин та дизель суттєво змінюватися не будуть.

