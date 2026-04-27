5 налаштувань камери iPhone, про можливість зміни яких ви могли не знати

Камера iPhone відома своїм принципом "наведи і знімай", але стандартні налаштування не завжди ідеальні.

Камера iPhone пройшла величезний шлях з часів своїх скромних початків з роздільною здатністю 2 Мп. Зараз багато хто стабільно ставить її на перше місце серед камер смартфонів, хоча це, звичайно, завжди привід для дискусій. Крім якості зображення, iPhone підкуповує простотою та прямолінійністю використання.

Це камера в істинному сенсі "наведи і знімай". Більшості любителів навіть не потрібно заходити в налаштування, оскільки параметри за замовчуванням дозволяють робити прекрасні знімки в будь-який час доби і в будь-якій ситуації. Однак кілька змін у налаштуваннях допоможуть витиснути з камери iPhone ще трохи більше, пише SlashGear.

Щоб змінити налаштування камери на iPhone, просто відкрийте додаток "Налаштування" і прокрутіть вниз до пункту "Камера". Усі параметри, які ми сьогодні розглянемо, знаходяться саме там.

Експерти вибрали кілька налаштувань, які зроблять ваші фото кращими, процес зйомки – простішим, а також згладять деякі гострі кути стандартного додатка камери.

Збереження налаштувань (Preserve Settings)

Кожного разу, коли ви використовуєте камеру iPhone, більшість змін, внесених у додатку, скидаються до моменту його наступного відкриття. Якщо, скажімо, під час останнього використання був увімкнений режим "Портрет", камера знову відкриється у стандартному режимі "Фото". Це може сильно дратувати.

Можливо, ви ніколи не використовуєте "Live Photos" – або вони вам не потрібні, або займають занадто багато місця. Навіть якщо ви їх вимкнете, ви помітите, що iPhone продовжує їх знімати, іноді псуючи те, що мало бути звичайним статичним кадром.

На щастя, функція "Збереження налаштувань" означає, що під час наступного знімка iPhone запам'ятає ваш попередній вибір: у нашому прикладі "Live Photos" залишаться вимкненими, доки ви не увімкнете їх знову.

Прокрутіть трохи вниз до розділу "Збереження налаштувань". Ви знайдете його відразу під налаштуваннями роздільної здатності відео. Тут майже у кожного важливого параметра є свій перемикач.

Якщо ви багато знімаєте відео, ви можете зробити так, щоб камера відкривалася в режимі "Відео", а не "Фото"; якщо віддаєте перевагу нічній зйомці з увімкненим спалахом, можна зберегти цей параметр замість автоматичного режиму за замовчуванням; можна зафіксувати увімкненим "Action Mode" (режим суперстабілізації для динамічних сцен). Логіка зрозуміла.

Рівень (Level)

Скажіть, чи траплялося у вас таке: ви робите знімок чудового пейзажу, а пізніше виявляєте, що камера була перекошена на пару градусів? Виправити це легко за допомогою інструменту обрізки, але це відріже краї фото, що може зіпсувати величний панорамний кадр.

Найпростіший спосіб назавжди запобігти перекошеному горизонту – це вбудований в iPhone "Рівень". Подібно до інструменту в додатку "Рулетка", рівень у камері допомагає вирівняти кадр ще до натискання кнопки затвора.

Прокрутіть вниз до розділу "Композиція", який знаходиться під "Збереженням налаштувань". Тут ви знайдете корисні функції, такі як "Сітка". Відразу під нею знаходиться "Рівень". Увімкніть його, і тепер щоразу, коли ви будете тримати телефон нерівно, на екрані з'явиться напрямна лінія.

Вона м'яко підказує вам повернути телефон, поки не утвориться одна суцільна жовта лінія, що означає, що камера стоїть рівно. Індикатор з'являється тільки тоді, коли камера спрямована прямо вперед і розташована вертикально; він не заважатиме в інших ситуаціях зйомки.

Пріоритет швидкої зйомки (Prioritize Faster Shooting)

У школі був такий жарт: відкрити камеру на чужому iPhone (єдине, до чого зазвичай є доступ на заблокованому пристрої) і зробити десятки селфі максимально швидко, щоб власнику потім довелося видаляти сотні дурних фото. Одна з причин, чому це можливо – налаштування "Пріоритет швидкої зйомки".

Apple стверджує, що ця настройка "інтелектуально адаптує якість зображення при швидкому натисканні кнопки затвора". Простіше кажучи, iPhone менше обробляє фото (погіршуючи їхню якість), щоб не переривати швидку серію знімків. Це чудово, якщо ви знімаєте щось швидкоплинне, наприклад, модель на подіумі. Але це не дуже добре, якщо ви віддаєте перевагу статичним кадрам і хочете, щоб кожен знімок використовував усю потужність постобробки iPhone.

Прокрутіть вниз повз розділ зйомки фото, щоб знайти перемикач "Пріоритет швидкої зйомки". Для багатьох буде краще просто вимкнути його. З особистого досвіду, затримка при вимкненні мінімальна. Але якщо вона коли-небудь вам завадить, увімкнення функції для специфічних ситуацій займе всього три секунди.

Проведіть пальцем по екрану блокування, щоб відкрити камеру

Існує безліч способів відкрити камеру на заблокованому екрані. Можна затиснути іконку камери, натиснути кнопку "Action" (в iPhone 15 Pro і вище), натиснути кнопку "Camera Control" (в iPhone 16 і вище) або прокрутити вліво. Для когось це занадто багато варіантів.

На щастя, в iOS 26 з'явилася можливість вимкнути останній спосіб. Багатьох він дратував: можна випадково відкрити камеру замість того, щоб, наприклад, змахнути повідомлення. Якщо ви цим не користуєтеся, краще вимкнути функцію, щоб уникнути випадкових спрацьовувань.

Прокрутіть до самого низу – передостанній пункт називається "Свайп на екрані блокування для відкриття камери". Встановіть значення "Вимк.", якщо вам це не потрібно. З огляду на велику кількість інших способів запуску, ви навряд чи помітите відсутність цієї функції.

Керування камерою (Camera Control)

Нова функція "Керування камерою", представлена в лінійці iPhone 16, мала наблизити смартфон до дзеркальних камер – універсальна кнопка для керування зумом, експозицією, глибиною різкості та тоном.

Однак відгуки користувачів неоднозначні: багато хто використовує її лише для відкриття камери і більше ні для чого. Ті, хто пробував, знають, що вона досить примхлива і зовсім не інтуїтивна. Найчастіше екранні кнопки справляються із завданнями набагато краще. Якщо ви поділяєте ці думки, вам буде приємно дізнатися, що кнопку можна переналаштувати або повністю вимкнути.

Для "Управління камерою" виділено окремий розділ у налаштуваннях камери з дивовижною кількістю можливостей кастомізації. Можна змінити кількість натискань для відкриття камери, увімкнути "Visual Intelligence" довгим натисканням або налаштувати жести змахування. Останнє особливо корисно, оскільки можна зняти галочки з безлічі прив’язаних налаштувань і залишити лише одне, наприклад, зум.

Більше того, кнопці "Управління камерою" можна призначити відкриття зовсім іншого додатка: сторонньої камери, камери соцмережі, "Лупи", "Сканера кодів" або взагалі нічого не призначати.

На жаль, Apple не дозволяє використовувати її як другу кнопку "Action" для зміни режимів фокусування або запуску швидких команд (Shortcuts). Але якщо ви розумієте, що ніколи не використовуєте "Camera Control" за призначенням, краще знайти їй хоч якесь застосування або просто вимкнути, щоб уникнути випадкових натискань.

Раніше УНІАН повідомляв, який смартфон-флагман купити замість iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: