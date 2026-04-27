Великі зміни: культовий кросовер Land Rover повернувся у новому форматі

На Пекінському міжнародному автосалоні 2026 представили новий кросовер Freelander 8, який є першим продуктом нового спільного бренду Jaguar Land Rover і Chery. Про це пише Motor1.

Зазначається, що всього кілька тижнів тому був показаний концепт Freelander Concept 97. Концептуальна модель демонструвала, як буде виглядати нове покоління кросовера Freelander, який випускався під брендом Land Rover.

Тепер же Freelander є окремим брендом. Він зосередиться на випуску гібридних і повністю електричних автомобілів.

Новинка отримала дизайн у стилі попередніх моделей Freelander. Наприклад, задня стійка з трикутним склом нагадує модель першого покоління.

Закрита передня решітка прикрашена тисненим логотипом Freelander. Також можна помітити лідар на даху, який став звичним явищем на автомобілях у Китаї, оснащених передовими системами допомоги водієві.

Відомо, що довжина Freelander 8 становитиме близько 5,1 метра. Кросовер базується на платформі, яка підтримує гібридні та електричні силові установки.

Крім того, у виданні додали, що серійна версія Freelander 8 матиме три ряди сидінь і акумулятори CATL з підтримкою зарядки потужністю 350 кВт. Також заявлені пневматична підвіска та задній електронний самоблокуючий диференціал.

У виданні зазначили, що Freelander 8 продаватиметься не тільки в Китаї. Більше того, бренд планує почати випускати ще п'ять моделей протягом наступних п'яти років.

Китайські автомобілі б'ють рекорди в Європі

Раніше Automotive News писало, що в березні 2026 року китайські автовиробники досягли рекордного рівня продажів у Європі, реалізувавши 149 094 автомобілі. Ця цифра на 97% перевищує показник березня минулого року.

Стрімке зростання популярності китайських автомобілів забезпечило високий попит на плагін-гібриди – їхні продажі збільшилися в чотири рази. Зараз кожен третій проданий у Європі китайський автомобіль (32%) є гібридом.

