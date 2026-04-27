Не НАТО і ЄС: єврокомісар назвав найпріоритетніший союз для України

Кубілюс вважає, що такий союз міг би допомогти Україні отримати надійні гарантії безпеки після завершення війни з Росією.

Європейський оборонний союз міг би допомогти інтегрувати оборонні можливості країн-членів Європейського Союзу, а також України, Великої Британії та Норвегії. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції "Шлях до URC. Безпека та оборонний вимір" у польському Жешуві.

"Україна поки що не може вступити до НАТО. Повноцінне членство в Європейському Союзі – це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей", – сказав він.

Кубілюс вважає, що найефективнішим оборонним союзом для України в найближчі роки міг би стати новостворений союз, який би зосередився на інтеграції європейських оборонних можливостей.

"Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії та Норвегії з оборонними можливостями країн-членів ЄС", - підкреслив єврокомісар.

Кубілюс додав, що такий союз міг би допомогти Україні отримати надійні гарантії безпеки після завершення війни з Росією. Також, за його словами, союз міг би стати основою для ефективного відновлення країни.

Єврокомісар також заявив, що паралельне приєднання України до спільного ринку та Європейського оборонного союзу в найближчому майбутньому стало б "чітким елементом європейської стратегічної політики щодо України".

Коли можуть розпочатися перші переговори про вступ України до ЄС

Раніше Bloomberg писало, що лідери ЄС дали зрозуміти, що створено попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України до блоку, що є великою підмогою для зусиль президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що поки що жодних конкретних обіцянок щодо дати вступу України до Євросоюзу немає. Процес вступу Хорватії, останньої країни, що приєдналася до ЄС, зайняв близько десяти років.

