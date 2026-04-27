Кім Чен Ин виступив на меморіалі солдатам КНДР, які загинули у війні за Росію, – Sky News

Лідер КНДР Кім Чен Ин взяв участь у церемонії відкриття меморіалу північнокорейським військовослужбовцям, загиблим у війні проти України, повідомляє Sky News.

Церемонія відбулася в Пхеньяні і була приурочена до річниці відновлення Росією контролю над Курською областю. На заході були присутні російські офіційні особи, включаючи представників вищого керівництва.

Під час церемонії Кім Чен Ин поклав квіти та взяв участь у ритуалі прощання, зокрема символічно кинувши жменю землі в могилу одного із загиблих північнокорейських військовослужбовців.

У посланні президента Росії Володимира Путіна, зачитаному на заході, зазначалося, що меморіал стане "символом дружби та солідарності" між двома країнами.

За оцінками південнокорейської розвідки, КНДР направила до Росії близько 15 тисяч військовослужбовців, з яких близько 2 тисяч загинули.

У своєму виступі Кім Чен Ин заявив, що пам'ять про загиблих військових слугуватиме "символом героїзму корейського народу" та підтримуватиме союз з Росією. Він також висловив підтримку діям Москви, розкритикувавши те, що назвав "гегемоністською політикою Заходу".

За даними північнокорейських державних ЗМІ, лідер КНДР також підтвердив готовність і надалі підтримувати Росію в питаннях безпеки.

Церемонія та заяви сторін розглядаються як свідчення подальшого поглиблення військового співробітництва між Росією та КНДР на тлі війни, що триває в Україні.

КНДР - останні заяви

Крім того, Кім Чен Ин назвав головного ворога КНДР - це Південна Корея. Лідер Північної Кореї заявив, що "південці" є "найбільш ворожою державою" і пригрозив жорсткою реакцією у разі військових провокацій з боку сусідів.

Крім того, Кім Чен Ин назвав головного ворога КНДР - це Південна Корея. Лідер Північної Кореї заявив, що "південці" є "найбільш ворожою державою" і пригрозив жорсткою реакцією у разі військових провокацій з боку сусідів.

