Україна викликає посла Ізраїлю через скандал із краденим зерном, Тель-Авів відреагував

Україна викликала посла Ізраїлю через прийом вже другого судна з украденим на окупованих територіях зерном. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати. Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи", – написав він у соцмережі Х.

До Хайфи прибуло ще одне таке судно, і Україна вкотре застерігає Ізраїль від прийняття викраденого зерна, зауважив Сибіга.

Завтра вранці ізраїльському послу мають вручити ноту протесту. Україна вимагає від Ізраїлю вжити відповідних заходів.

Реакція Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар відреагував на повідомлення Сибіги. У соцмережі Х він заявив, що дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, "не ведуть у Twitter чи в ЗМІ".

"Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто", – йдеться в дописі.

Окремо Саар зауважив, що Ізраїль дотримується верховенства права та має незалежні правоохоронні органи. І вони діятимуть відповідно до закону.

Скандал із українським зерном в Ізраїлі

Журналісти повідомили, що до Ізраїлю прийшло судно Panormitis. У проєкті SeaKrime кажуть, що на його борту понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. Є ознаки, що все зерно вивезено окупантами з України, додають там.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що за 2026 рік в Ізраїлі вже було розвантажено вже чотири партії краденого українського зерна. Зокрема, у Хайфі приймали судно ABINSK із краденою пшеницею. Цей корабель належить до тіньового флоту Росії.

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване джерело в Україні пише, що Ізраїль "фактично проігнорував" вимоги Києва щодо попереднього судна, яке розвантажило вкрадену пшеницю в порту Хайфи. Україна залишає за собою право застосувати повний спектр дипломатичних та міжнародно-правових заходів у разі розвантаження в Ізраїлі судна Panormitis.

