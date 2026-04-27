НАТО планує відмовитися від щорічних самітів, щоб уникнути конфліктів із Трампом, – Reuters

Альянс НАТО стоїть на порозі історичних змін у своєму внутрішньому регламенті.

НАТО розглядає можливість відмови від нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Цей крок може допомогти уникнути потенційно напруженої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у його останній рік перебування при владі.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала різку критику на адресу багатьох із 31 іншого члена оборонного альянсу, очолюваного США, зовсім недавно відчитавши деяких із них за ненадання більшої допомоги військовим операціям США проти Ірану, пише Reuters.

Частота самітів НАТО змінювалася протягом 77-річної історії альянсу, але його лідери зустрічаються щоліта з 2021 року і зберуться цього року в турецькій столиці Анкарі 7 і 8 липня. Однак деякі члени наполягають на уповільненні темпу, повідомили виданню високопоставлений європейський чиновник і п'ять дипломатів з країн-членів НАТО.

Члени НАТО прагнуть менше драматизму та кращих рішень

Один дипломат підкреслив, що саміт 2027 року, який пройде в Албанії, ймовірно, відбудеться восени, і НАТО розглядає можливість не проводити його взагалі у 2028 році – у рік президентських виборів у США та останній повний календарний рік Трампа на посаді.

Інший дипломат повідомив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що рішення ще не прийнято, і останнє слово залишиться за генеральним секретарем Марком Рютте.

Представник НАТО заявив: "НАТО продовжить проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а в перервах між самітами союзники по НАТО продовжать консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки".

Двоє з джерел згадали Трампа як фактор, але деякі зазначили, що в грі беруть участь і ширші міркування. Деякі дипломати та аналітики давно стверджують, що щорічні саміти створюють тиск в очікуванні ефектних результатів, що відволікає від довгострокового планування.

"Краще мати менше самітів, ніж погані саміти, – підкреслив один дипломат. – У нас і так багато роботи, ми знаємо, що маємо робити". Інший додав, що якість дискусій і рішень є справжнім мірилом сили альянсу.

Трамп кидає тінь на зустрічі НАТО

Філліс Беррі, позаштатний старший науковий співробітник Атлантичної ради, написала: "Скорочення кількості резонансних самітів дозволило б НАТО займатися своїми справами і знизити напругу, яка супроводжувала багато недавніх трансатлантичних зустрічей".

У статті, опублікованій на сайті аналітичного центру минулого тижня, вона зазначила, що за десятиліття холодної війни НАТО провело всього вісім самітів.

Вона назвала перші три саміти Трампа під час його першого терміну "суперечливими подіями, на яких домінували його скарги на низькі витрати союзників на оборону". Минулорічний саміт у Гаазі також багато в чому визначався вимогою Трампа, щоб члени НАТО різко збільшили витрати на оборону до 5% ВВП – мета, яку вони прийняли, погодившись витрачати 3,5% на основну оборону і 1,5% на ширші інвестиції, пов'язані з безпекою. Той факт, що він закінчився без великої драми, вже вважають успіхом, пишуть ЗМІ.

Зустріч цього року також обіцяє бути напруженою. Після того як союзники по НАТО відмовилися надати йому підтримку у війні з Іраном, яку він розпочав, не проконсультувавшись і не поінформувавши їх, Трамп відкрито поставив питання, чи повинні США дотримуватися пакту НАТО про взаємну оборону, і заявив, що розглядає можливість виходу з альянсу, йдеться в матеріалі.

Кілька місяців тому він заявив про свої права на Гренландію – автономну територію, що належить Данії, члену НАТО. А на саміті 2018 року Трамп пригрозив піти на знак протесту проти низьких оборонних витрат інших союзників по НАТО. "Якби він виконав свою погрозу піти на знак протесту, нам довелося б збирати уламки зруйнованого НАТО", – написав Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО на той момент, у мемуарах, опублікованих минулого року.

Інші новини про НАТО та США

Раніше УНІАН повідомляв, що українські оператори дронів стали головним випробуванням для сил НАТО. Вони часто виконують роль так званої "червоної команди" під час навчань з протидії дронам. Такий підхід дозволяє союзникам перевіряти власну готовність до сучасних загроз.

Крім того, ми також розповідали, що чиновник США назвав єдиний спосіб врятувати НАТО. Щоб витримати шквал критики з боку США, потрібно сформувати зовсім інший Альянс – і якомога швидше.

Вас також можуть зацікавити новини: