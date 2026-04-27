Україна та Іран продемонстрували нову реальність війни, – Forbes

Сучасні конфлікти, включаючи війну в Україні та протистояння навколо Ірану, все більше визначаються не класичною військовою перевагою, а асиметричними методами ведення бойових дій. До такого висновку приходить аналітик Майкл П. Демпсі у матеріалі для Forbes.

Йдеться про ситуацію, коли сторона, що поступається в ресурсах і техніці, компенсує це за рахунок нестандартних рішень – від масового застосування дешевих дронів до ударів по вразливій інфраструктурі противника. Асиметрична війна дозволяє нівелювати перевагу сильнішої сторони, перетворюючи технологічну перевагу на вразливість.

За оцінкою автора, саме такі підходи дедалі частіше стають ключовими. В Україні це проявляється у широкому використанні безпілотників, високоточних ударів і гнучких тактик, які дозволяють стримувати більш потужного супротивника. У випадку Ірану – у ставці на проксі-сили, ракетні та дронові атаки, а також удари по економічно чутливих об’єктах.

Окрему увагу приділено економіці війни. Дешеві засоби ураження, такі як безпілотники, можуть завдавати збитків, неспівмірних з їхньою вартістю, тоді як їх перехоплення часто вимагає значно дорожчих систем. Це створює дисбаланс, за якого навіть технологічно розвинені армії змушені витрачати ресурси неефективно.

Автор підкреслює, що така трансформація змінює саму логіку конфліктів. Перемога все менше залежить від кількості танків або літаків і все більше – від здатності швидко адаптуватися, використовувати слабкі місця противника і діяти нестандартно.

У підсумку, як зазначається в матеріалі, асиметричні методи вже перестають бути допоміжним інструментом і стають одним із головних чинників, що визначають результат сучасних воєн.

Раніше видання Forbes повідомляло про те, що дрони та системи протидії БПЛА відіграють ключову роль на полі бою між Росією та Україною. За інформацією видання, наразі Росія все частіше застосовує дрони через обмеження на використання артилерії. Тим часом українська система протидії БПЛА розширилася і стала ефективнішою завдяки широкому застосуванню перехоплювачів.

На тлі такого українського прориву прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у створенні сучасної армади безпілотників. На конференції, присвяченій безпеці та майбутньому відновленню України, Туск заявив про унікальність українського досвіду.

Вас також можуть зацікавити новини: