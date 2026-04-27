Українців у Німеччині можуть позбавити виплат: кого торкнуться нові правила

У Німеччині посилили правила виплат соціальної допомоги. Тепер у разі першої відмови від вакансії можливе повне скасування виплат.

Про це йдеться на сайті системи підтримки Bürgergeld. Нове правило набуло чинності 23 квітня 2026 року. Нововведення стосуватимуться як громадян країни, так і біженців з України.

Якщо вакансія повністю відповідала навичкам і стану здоров'я людини, у разі відмови від роботи без поважної причини Jobcenter має право скасувати 100% виплат допомоги для цієї особи. При цьому скасувати виплату можуть мінімум на один місяць.

Відео дня

В інших випадках застосовуватиметься модель поступового скорочення виплат.

Зазначимо, що для одиноких дорослих основна соціальна допомога в Німеччині становить приблизно 563 євро на місяць.

Українці в Європі

В Ірландії готують спеціальний фінансовий пакет для українців, які погодяться повернутися на батьківщину. Пов'язано це з гострим дефіцитом житла в країні. Дію договорів про безкоштовне розміщення українців влада має намір припинити протягом року.

Раніше також стало відомо, що Польща готує реформу програми "800+". Зміни торкнуться й українців. Наразі батьки зобов'язані щороку підтверджувати право на отримання допомоги, проте після реформи ця процедура буде автоматизована.

