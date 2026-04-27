У Польщі накрили виробництво фальшивих євро: частину планували збути в Україні

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу та запобігли виробництву і введенню в обіг фальшивих банкнотів на сотні мільйонів євро. Про це повідомили в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Як зазначається, 21 квітня на території Мазовецького воєводства співробітники агентства, діючи за дорученням Малопольського підрозділу Департаменту з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Кракові, затримали чотирьох учасників угруповання, яке планувало виготовлення і збут підроблених євро.

Йдеться, що слідство встановило ієрархію банди, ролі всіх учасників та знайшли їхні підпільні цехи й склади.

Зокрема, під час обшуків силовики виявили спеціально облаштовані приміщення з професійною виробничою лінією для друку грошей. Вилучено близько трьох тонн спеціального паперу, голографічну плівку, захисні стрічки та елементи з магнітними властивостями, а також водяні знаки. За оцінками, ці матеріали дозволили б виготовити фальшиві банкноти на суму до 360 мільйонів євро.

На місці також знайшли тестові зразки купюр, які використовувалися для перевірки якості підробок і їх здатності проходити перевірку у платіжних терміналах. Частину фальшивих грошей зловмисники планували збувати на території України, йдеться у повідомленні.

"Слідство встановило, що зловмисники підвищували свою кваліфікацію, беручи участь у спеціалізованих навчаннях, де отримували знання про системи захисту справжніх банкнотів. Під час затримань у підозрюваних та пов’язаних із ними осіб також вилучили готівку в польській та іноземній валюті, колекційні монети, а також вогнепальну зброю й боєприпаси", - заявили в агентстві.

Фігурантам справи висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі та підробці грошей. Двох із них суд за клопотанням прокуратури взяв під варту на три місяці, іншим обрали запобіжні заходи, не пов’язані з арештом – заставу, поліцейський нагляд і заборону виїзду за кордон.

Підозрюваним загрожує до 25 років позбавлення волі.

"Завдяки скоординованим діям правоохоронців вдалося запобігти масовому виготовленню та розповсюдженню фальшивих євро... Розслідування триває і має подальший розвиток", - наголосили в ABW.

Поради фінансистів

Нагадаємо, найпопулярніші валюти страждають від кратно вищого рівня підробок: євро - 13 купюр на мільйон, фунт стерлінгів - 42, долар США, за деякими оцінками, може бути найфальсифікованішою валютою у світі - 100 купюр на мільйон.

Більшість підробок мають зазвичай низьку якість - їх легко розпізнати на око і на дотик. Проте всі пункти обміну валют мають досвідчених фахівців та відповідний технічний арсенал для виявлення фальшивок. Таким чином, досвідчений касир у переважній більшості випадків може з легкістю виявити фальшивку навіть високої якості.

Фінансисти радять, насамперед звертати увагу на якість паперу та друку. Справжні банкноти мають чіткі зображення, водяні знаки, стрічки та рельєфні елементи. Підробки часто відрізняються нечіткістю зображень, відсутністю або імітацією захисних елементів тощо.

