У Китаї прокоментували замах на Трампа під час вечері в Білому домі

У Китаї заявили, що уважно стежать за цим інцидентом.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь висловив позицію Пекіна щодо замаху на президента США Дональда Трампа під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі. Про це пише Sky News.

"Китай уважно стежить за цим інцидентом зі стріляниною. Ми послідовно виступаємо проти актів незаконного насильства і засуджуємо їх", - заявив Лінь Цзянь.

У виданні зазначили, що Трамп планує відвідати Пекін 14-15 травня, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час свого першого візиту до країни за останні вісім років.

Замах на Трампа - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton президент США Дональд Трамп приймав Асоціацію кореспондентів при Білому домі. Під час заходу раптово пролунали постріли.

Представник ФБР повідомив агентству Reuters, що чоловік вистрілив у агента Секретної служби. Приблизно через дві години після інциденту Трамп заявив журналістам у Білому домі, що офіцера врятував бронежилет і він перебуває в "хорошому стані".

Підозрюваний, якого Трамп назвав "хворою людиною", заарештований. Усі федеральні чиновники, які були присутні на вечері, включаючи президента США, залишилися цілими.

The New York Post, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, писало, що стрілець, який відкрив вогонь у готелі, виявився шкільним вчителем із Каліфорнії. Сусід підозрюваного 31-річного Коула Аллена сказав журналістам, що "можливо, у нього розлад аутистичного спектру".

Пізніше The New York Post писало, що федеральні органи США вивчають маніфест чоловіка, затриманого після стрілянини. У своїй записці він детально виклав претензії до чинної влади. Зокрема, автор натякає на звинувачення у сексуальних домаганнях, заявляючи, що він "більше не готовий" дозволити "зраднику заплямувати мої руки своїми злочинами".

