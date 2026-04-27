Як готуватимуть єдиний закон про зброю для цивільних: глава МВС розкрив деталі

Спочатку потрібно загальнодержавне обговорення, а згодом новий закон має стати єдиним правовим актом.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, як має готуватися до розгляду у Верховній Раді єдиний законопроєкт про зброю для цивільних громадян. Як передає кореспондент УНІАН, про своє бачення Клименко розповів у коментарі журналістам.

У глави МВС запитали про проміжні результати обговорень про підготовку законопроєкту про зброю.

"Консультації будуть на цьому чи на наступному тижні. Ми залучаємо представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, а також народних депутатів і військових. Ми хотіли б, щоб це було загальнодержавне обговорення. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимось", - відзначив Клименко.

На його переконання, закон про цивільну зброю має бути один для України.

"І цей закон не можуть підміняти підзаконні акти. Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян як під час війни, так і після війни. Тому, я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник", - повідомив міністр.

Дискусії щодо легалізації зброї

Як повідомляв УНІАН, офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський вважає, що українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної вогнепальної зброї.

Водночас, військовий експерт Іван Ступак, експівробітник Служби безпеки України, вважає, що вже настав час легалізувати в Україні зброю для громадян.

