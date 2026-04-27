Нацбанк послабив гривню до долара і євро: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 28 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,08/44,11 грн/дол., а до євро - 51,76/51,79 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 27 квітня зріс на 5 копійок і складав 44,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,73 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 5 копійок і складав 51,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,23 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 44,25 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна буцло за курсом 43,65 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

