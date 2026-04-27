На озброєнні України помітили рідкісні фінські броньовані автомобілі Sisu GTP

Бронемашини могли надійти через треті країни, зокрема через Швецію, яка раніше замовила велику партію Sisu GTP.

На озброєнні Сил спеціальних операцій України з'явилися фінські бронемашини Sisu GTP 4x4, при цьому про їх передачу раніше офіційно не повідомлялося. Про це повідомив військовий історик Андрій Харук.

Поява цієї техніки вважається нетиповою, оскільки Фінляндія не повідомляла про передачу таких машин у рамках військової допомоги Україні. Не виключається, що бронемашини могли надійти через треті країни, зокрема через Швецію, яка раніше замовила велику партію Sisu GTP, пише українське видання "Мілітарний".

Точна кількість переданих машин залишається невідомою. Також немає підтверджень їх використання іншими підрозділами Сил оборони, хоча допускається, що вони можуть перебувати не тільки у складі ССО.

Відео дня

Зазначається, що це не перший випадок появи у українських спецпризначенців рідкісних зразків техніки. Раніше повідомлялося, що в їхньому розпорядженні є бронемашини Caracal виробництва Rheinmetall.

Sisu GTP 4×4 – характеристики

Sisu GTP 4×4 являє собою модульну платформу рамної конструкції, що складається з декількох секцій, що дозволяє адаптувати машину під різні завдання – від перевезення особового складу до спеціалізованих рішень. Залежно від конфігурації вона може перевозити до десяти осіб або використовуватися як транспорт із вантажною платформою.

Машина оснащена протимінним захистом і має рівень бронювання за стандартом STANAG 4569 Level 1, що забезпечує захист від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. В якості силової установки використовується дизельний двигун Mercedes-Benz потужністю понад 300 кінських сил у поєднанні з автоматичною трансмісією.

Повна маса бронемашини сягає 16,5 тонн, вантажопідйомність – до 5 тонн. Максимальна швидкість перевищує 100 кілометрів на годину, а запас ходу становить до 700 кілометрів.

Озброєння України

Зазначимо, що німецький концерн Rheinmetall спільно з нідерландською компанією Destinus розпочав розробку крилатих ракет і боєприпасів для українських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – аналогів GMLRS для M142 HIMARS. У другій половині 2026 року сторони планують створити спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems, яке займатиметься як розробкою нових ракетних систем, так і модернізацією існуючих рішень.

Крім того, українська зброя стрімко виходить на глобальний ринок не тільки на Заході, але й за його межами. Йдеться не тільки про постачання, але й про повноцінне військово-технологічне співробітництво. Експортний потенціал українського оборонного сектору у 2026 році може становити "кілька мільярдів доларів".

