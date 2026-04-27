Європа може отримати авіаційну ракету великої дальності на базі Aster 30

У Франції розглядають можливість адаптації зенітної ракети Aster 30 для запуску з бойових літаків у рамках концепції, відомої як COMET, повідомляє Defense Express.

Йдеться про спробу перетворити ракету, спочатку призначену для наземних і морських систем протиповітряної оборони, на авіаційний засіб перехоплення великої дальності. Aster 30 створювалася як універсальна ракета ППО для ураження різних повітряних цілей – від літаків до ракет.

Згідно з концепцією, що обговорюється, запуск з літака дозволить істотно збільшити дальність ураження цілей – орієнтовно до 200–300 км. Такий ефект досягається за рахунок того, що ракета стартує вже з висоти та швидкості носія, а не з землі.

Відзначається, що Франція шукає швидке рішення, яке дозволить отримати далекобійний засіб боротьби з авіацією без розробки нової ракети "з нуля". В основі підходу – використання вже серійного виробу та його адаптація до нових умов застосування.

По суті, йдеться про створення аналога ракет класу "повітря–повітря" великої дальності, але на базі зенітної системи. Для порівняння, існуючі авіаційні ракети такого класу можуть мати дальність до 200–300 км залежно від умов застосування.

У матеріалі підкреслюється, що така розробка може бути особливо актуальною для України, оскільки дозволяє вражати носії керованих авіабомб та інші цілі на значній відстані від лінії фронту.

Таким чином, проєкт COMET розглядається як спосіб швидко посилити можливості авіації за рахунок повторного використання вже існуючої ракети Aster 30 та адаптації її під повітряний запуск.

Європа посилює оборону

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі для виживання необхідно активізуватися і захищати свої інтереси, оскільки США, Китай і Росія "повністю налаштовані" проти ЄС.

Також Європейський Союз працює над програмами допомоги країнам у відбитті військових нападів без участі США. Європейські чиновники створюють механізм спільного реагування на випадок нападу на будь-яку з країн-членів.

