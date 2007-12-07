Прес-центр «Майдан Свободи. Прес-конференція організаторів та учасників фестивалю сучасного мистецтва «ХАРКІВСЬКА БАРИКАДА»

Мистецьке об’єднання «ОСТАННЯ БАРИКАДА» та

Оргкомітет Другого міжнародного фестивалю сучасного мистецтва

«ХАРКІВСЬКА БАРИКАДА»

запрошують на прес-конференцію з нагоди відкриття фестивалю.

Прес-конференція відбудеться 7-го грудня (п’ятниця), о 13.30, в приміщенні прес-центру «Майдан Свободи» (Харків, Майдан Свободи, 8, 2-ий поверх, к.305).

Участь беруть:

Олесь Доній – голова МО «Остання барикада», голова оргкомітету фестивалю (Київ),

Сергій Жадан – письменник, куратор фестивалю (Харків),

Ксенія Омельченко – виконавчий директор МО «Остання Барикада», виконавчий директор фестивалю (Київ),

Олександр Красовицький – керівник видавництва «Фоліо» (Харків),

Євгеніус Алішанка – письменник (Вільнюс),

Владас Бразюнас – письменник (Вільнюс),

Вітаутас Дексніс – письменник (Вільнюс),

Андрей Хаданович – письменник (Мінськ),

Марийка Мартисевич – письменник (Мінськ),

Андрій Кокотюха – письменник (Київ),

Юрко Покальчук – письменник (Київ),

Остап Сливинський – письменник (Львів).

Ідея фестивалю виникла після проведення в Харкові, протягом останнього року, двох культурно-мистецьких акцій - фестивалю сучасного мистецтва «ЦЕХ» (вересень 2006 р.) та літературно-музичного фестивалю «Харківська Барикада» (січень 2007-го).

Велика кількість позитивних відгуків, зацікавлення з боку харківської публіки а також широкий резонанс у засобах масової інформації, переконали організаторів цих акцій об’єднати зусилля і взятися за проведення спільного фестивалю. Організатором цьогорічного фестивалю виступили мистецьке об’єднання «Остання барикада»(Київ, голова-Олесь Доній). Підтримку оргкомітету надали: журнал культурного спротиву «ШО» (Київ, головний редактор – Олександр Кабанов), видавництво «Фоліо» (Харків, керівник – Олександр Красовицький), видавництво «Смолоскип» (Київ, керівник-Осип Зінкевич) та Посольство Республіки Литва. Куратором фестивалю виступив відомий український письменник Сергій Жадан. Основні фестивальні заходи відбудуться 8-9 грудня в приміщенні експозиційного центру «Радмір-Експохол».

Участь у цьогорічному фестивалі візьмуть близько 100 письменників та музикантів із України, Білорусі, Литви та Росії. Розробляючи концепцію та програму фестивалю, організатори орієнтувалися, перш за все, на широку молодіжну аудиторію, традиційно активну в Харкові. Поєднуючи в межах одного культурно-мистецького заходу літературу та музику, організатори ставлять собі за мету максимально розширити коло тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом.

В подальшому фестиваль «Харківська барикада» запланований як щорічний.

Організатори та партнери фестивалю:

Мистецьке об’єднання «Остання барикада», видавництво «Фоліо», видавництво «Смолоскип», журнал культурного спротиву «Шо», громадська організація «Харків’янин» та Владислав Протас, народний депутат України Сергій Харовський, Фонд Олександра Фельдмана, Харківський театральний центр, громадська організація «Думка», молодіжна організація «Світло», літературний журнал «Союз писателей».

Медіа-партнери фестивалю:

Телеканал Р-1, телеканал «Тоніс», 5-й канал, журнал «Український тиждень», журнал «Главред», «Україна молода», «Газета по-харьковски», «Известия в Украине», РИА-Новости, «Харьков. Жёлтые страницы», «Харьков.Что.Где.Когда», proza.com.ua, artvertep.com, Інтернет-Репортер, прес-центр „Майдан Свободи”.

Програма фестивалю «ХАРКІВСЬКА БАРИКАДА»:

7 грудня(п’ятниця):

15.00-«Барикада в Університеті»: Юрко Покальчук, Андрій Кокотюха (Київ), Остап Сливинський(Львів), Євгеніус Алішанка, Владас Бразюнас, Вітаутас Дексніс (Вільнюс), Андрей Хаданович, Владімір Арлов, Марийка Мартисевич (Мінськ).

Харків, Університет ім. В.Каразіна, майдан Свободи, 7, вхід вільний

8 грудня (субота):

16.00 – Літературний проект «Magnus Ductus Poesis»: Євгеніус Алішанка, Владас Бразюнас, Вітаутас Дексніс (Вільнюс); Андрей Хаданович, Владімір Арлов, Марийка Мартисевич (Мінськ); Остап Сливинський (Львів).

17.30 – музичний гурт «Контрабас» (Полтава).

18.00 – Презентація журналу «Нове мистецтво – Новое искусство».

18.30 – Перший Відкритий Чемпіонат України зі Слему «ОБЕРСЛЕМ». Ведучий – Анатолій Ульянов.

21.30 – Сергій Жадан та музичний гурт «Собаки в космосі» (Харків).

Харків, Радмір-Експохол, вул. Академіка Павлова, 271 (м. Академіка Павлова),

вхід вільний

9 грудня (неділя):

16.00 – «Повітря/Воздух»: Діна Гатіна, Даніла Давидов, Міхаіл Котов, Дмітрій Кузьмін, Станіслав Львовскій (Москва); Лала Багірова, Ростислав Мельників, Роман Трифонов, Ганна Яновська (Харків).

17.30 – музичний гурт «Вертеп» (Дніпропетровськ).

18.00 – «Місце перебування святих»: блок журналу «©оюз Писателей» –

Максим Бородін (Дніпропетровськ), Валерій Нугатов (Москва), Анастасія

Афанасьєва, Андрій Краснящих, Андрій Пічахчи, Юрій Цаплін (Харків).

19.00 – «Jah пре» (Харків).

19.30 – Поезія двотисячників: Владік Волочай, Богдан-Олег Горобчук, Олесь Корж, Дмитро Лазуткін, Олег Романенко, Галя Ткачук, Вікторія Черняхівська (Київ); Микола Леонович (Полтава); Олег Коцарев, Сашко Ушкалов (Харків).

20.30 – Журнал культурного опору «ШО» презентує: Літературний пороШОк. Олександр Кабанов, Таня Малярчук, Світлана Поваляєва, Юрко Покальчук (Київ); Гєрман Лукомніков, Андрєй Родіонов, Андрєй Пустогаров (Москва).

22.00 – музичний гурт «Сонцекльош» (Київ).

Харків, Радмір-Експохол, вул. Академіка Павлова, 271 (м. Академіка Павлова),

вхід вільний