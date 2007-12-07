«Укрзалізниця»: їздіть на здоров’я

Харків. 7 грудня. УНІАН. ”Укрзалізниця” на 7 грудня призначила 38 додаткових потягів для задоволення потреб пасажирів і забезпечення перевезень на Різдвяні і Новорічні свята.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, Південно-Західною залізницею призначено 12 потягів, 10 додаткових потягів призначила Придніпровська залізниця, 6 потягів – Одеська, Південна і Львівська залізниця призначили по 4 потяги і 2 потяги призначила Донецька залізниця.

Робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрямки і призначення додаткових потягів продовжується, зазначає відомство.

Крім того, зазначили в прес-службі, ВАТ ”Російська залізниця” також призначило 23 додаткових потяги.