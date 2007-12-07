«Батьківщина» згорнула намети на пл. Свободи

Харків. 7 грудня. УНІАН. Сьогодні активісти обласної організації ВО «Батьківщина» згорнули наметове містечко на майдані Свободи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Батьківщини», акція, що була розпочата 23 листопада з вимогами створення слідчої комісії для перевірки діяльності харківської міської влади, може бути продовжена після новорічних свят.

Сьогодні пікетування припинене, зазначили у прес-службі, аби не заважати підготовці до Нового року.

«Головна площа міста має підготуватися до новорічних свят», - сказав напередодні на прес-конференції народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи проведення акції.

У прес-службі наголосили, що обласна організація «Батьківщини» відстояла в судах право на проведення пікетування, яке оскаржувала міська влада.