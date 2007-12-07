Ярославський вже не акціонер ХТЗ

Харків. 7 грудня. УНІАН. Підприємець Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, який до 2007 року контролював ВАТ «Харківський тракторний завод», заявив учора виданню Ъ, що повністю вийшов зі складу акціонерів підприємства.

Раніше пан ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомляв про те, що між ним та російською групою ГАЗ Олега ДЕРИПАСКИ досягнута принципова домовленість про продаж частки в ХТЗ. Учора в групі ГАЗ підтвердили зацікавленість у потужностях ХТЗ – повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на «Коммерсант Украина».