Прикордонники перехопили 14 тис. CD-дисків

Харків. 7 грудня. УНІАН. Харківські прикордонники сьогодні близько 4.30 під час перевірки потягу сполученням «Москва-Донецьк» у пункті пропуску «Харків -залізничний» виявили понад 14 тисяч дисків.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ.

За його словами, понад 14 тис. CD-дисків у вакуумній упаковці, близько 2,5 тис. паперових листків-вкладишів до них і 60 DVD-дисків в упаковці виробника, які намагалися приховати від митного контролю, були сховані у порожнинах під вагонами.

Попередня вартість вантажу близько 209 тис. грн.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Диски вилучено і відправлено на експертизу, яка має встановити, чи є вони контрафактною продукцією.

За даними Д.ГОРКОЛЬЦЕВА, з початку року харківські прикордонники вилучили контрабандних товарів і вантажів на загальну суму в 15 млн. грн.