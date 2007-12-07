Салигін нагороджений Грамотою

Харків. 7 грудня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН нагороджений Почесною грамотою Харківської міської ради.

Керівник облради нагороджений «за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, а також з нагоди Дня місцевого самоврядування», повідомляє сайт облради.

Почесну грамоту В.САЛИГІНУ вручив Харківський міський голова Михайло ДОБІН під час урочистих борів, присвячених Дню місцевого самоврядування. Які відбулися сьогодні в Харківському театрі опери і балету ім. М.Лисенка.