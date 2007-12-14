Добкін звинувачує Тендерну палату

Харків. 14 грудня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН звинуватив Тендерну палату України у зриві процесу закупівлі техніки для комунальних підприємств.

«Причиною того, що міська влада не змогла закупити необхідну техніку для комунальних підприємств Харкова, стали дії Тендерної палати України», - заявив міцевим журналістам М.ДОБКІН.

За його словами, влада виділила коштів на закупівлю 56 тракторів з відповідними знаряддями для прибирання та упорядкування територій поблизу будинків. Закупівлю планувалося здійснити у грудні, але через затягування необхідних процедур з боку ТНК, сказав мер, це доведеться зробити пізніше – можливо, в січні 2008 року.

Водночас, як повідомлялося напередодні, Тендерна палата оприлюднила дані про значні порушення у ході державних закупівель у сфері житлово-комунального господарства країни.