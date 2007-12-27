Депутати облради зберуться о 21.30

Харків. 27 грудня. УНІАН. Сьогодні на сесії облради оголошено перерву до 21.30.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, це викликано необхідністю зачекати важливих рішень бюджетного коміткету Верховної ради України, які торкаються Харківської області.

Сьогодні вдень о14.00 після перерви в пленарному засіданні XXII сесії, депутати заслухали доповідь заступника губернатора Володимира БАБАЄВА. Він повідомив, що бюджетний комітет Верховної Ради вранці розглянув питання, що стосуються субвенцій в Харківську область. При цьому були висловлені деякі зауваження.

«Всі зауваження ми врахували і представили доповнений пакет документів у бюджетний комітет. Наступне засідання цього комітету відбудеться о 19.00. Сподіваємося, що з нашого питання буде рішення буде позитивне», - сказав В.БАБАЄВ.

Депутати висловили надію на те, що 12 млн. грн., надходження яких очікується у вигляді субвенцій на погашення заборгованості по заробітній платі та за енергоносії, встигнуть дійти ще цього року до тих районів і міст області, де це вкрай необхідно.

«Якщо рішення бюджетного комітету буде позитивним, то ми повинні увечері зібратися знову і затвердити зміни до обласного бюджету на 2007 рік для того, щоб уже завтра почався розподіл потрібних грошей по нашій області», - зазначив В.САЛИГІН.